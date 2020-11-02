بهوت شورت.. ميريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ميريهان حسين صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهرت ميريهان فى إحدى المطاعم بضحكة عفوية ، مرتدية هوت شورت چينز وبلوزة بيچ ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وعلق أحد متابيعها وكتب : ياللي جمال الدنيا بتضحك لما تطلع ضحكة منك.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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