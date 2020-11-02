السفارة الأمريكية تدعم الفن والتراث الثقافي المصري في معرض Art D’Egypte

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تساهم السفارة الأمريكية للعام الثاني في دعم Art D’Egypte حيث كشفت شركة الاستشارات الفنية عن معرضها الرابع "الأبد هو الآن" والذي أقيم امام موقع اليونسكو للتراث العالمي بهضبة الجيزة.



ونقوم من خلال مساهمتنا التي تبلغ 175 ألف دولار بتمويل مشاركة الأمريكيين: سيمون واتسون، المنسق الفني المقيم في نيويورك، والمستشار الفني والمتخصص في تسويق الأحداث الثقافية، وكريس كراميتسو المنسق الفني المستقل ورئيس برنامج بمعرض "The Mistake Room" في لوس أنجلوس. وتمكّن رعاية السفارة أيضا العديد من الفنانين من المشاركة في المعرض كما تساعد في تغطية تكاليف الإنتاج الإجمالية الخاصة بالمعرض الذي سيستمر لمدة عام.



ويهذه المناسبة قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين: "اننا ندعم الرؤية الفريدة لـ Art D’Egypte لعرض الفن المصري المعاصر من خلال عدسة الماضي التاريخي لمصر. فمعرض Art D’Egypte يروج للمشهد الفني النابض بالحياة في مصر بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على تراثها الثقافي الغني".



وتعد رعاية Art D’Egypt جزءا من التاريخ الطويل لدعم الولايات المتحدة الأمريكية للفنانين المصريين. ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، قدمت الولايات المتحدة لصانعي الأفلام المصريين الشباب والصاعدين فرصًا فريدة للتعلم من المديرين التنفيذيين والمنتجين والمخرجين وكتاب السينما الأمريكيين. وحصل صانعو الأفلام المصريون على جوائز للتوجيه الفردي مع خبراء السينما الأمريكيين، حضرها فريق من كبار المديرين التنفيذيين والمخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو الأمريكيين للأفلام، وشاركوا في ورشة عمل لكتابة السيناريو لمدة أسبوع. ومن خلال دعم السفارة الأمريكية، قدم خبراء صناعة السينما الأمريكية تدريبا لأكثر من 40 مخرجًا مصريًا منذ بداية مهرجان الجونة السينمائي.

