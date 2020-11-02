مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 156.2 نقطة بختام التعاملات
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:08 م
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.99% رابحاً 156.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8021.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.43% رابحاً 1200.32 نقطة ليغلق عند مستوى 17346.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.7 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.
وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.40%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 3.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.58%.
وقفز 191 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الاتحاد" بنسبة 10%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.95%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "دراية ريت " بنسبة 1.32%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 0.92%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 0.85%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 74.3 مليون ريال سعودي.
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