مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 156.2 نقطة بختام التعاملات









أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.99% رابحاً 156.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8021.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.43% رابحاً 1200.32 نقطة ليغلق عند مستوى 17346.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.7 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.40%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 3.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.58%.