مواجهة قوية بين ريال مدريد وإنتر للبحث عن الفوز الأول بدري الأبطال

ينتظر ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية وصعبة أمام إنتر ميلان الإيطالي، للبحثن عن فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا، في لقاء غداً الثلاثاء، في قمة الجولة الثالثة.









تتجه الأنظار إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية الذي سيحتضن قمة نارية بين ريال مدريد وضيفه إنتر ميلان ستكون ومواجهتهما في الجولة الرابعة في ميلانو في 25 نوفمبر الحالي، حاسمتين في مشوارهما في المسابقة القارية العريقة التي يحمل الاول الرقم القياسي في عدد ألقابها (13)، وظفر بها الثاني ثلاث مرات.









ويدرك كلا الفريقين أهمية النقاط الثلاث في مباراة الغد خصوصاً ريال مدريد كونه يلعب على أرضه ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية بالتالي فهو مطالب بتدارك الموقف قبل فوات الأوان.









وخلافاً لتألقه في الدوري المحلي، إذ يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد مع مباراة مؤجلة، يعاني النادي "الملكي" الأمرين قارياً بخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 وتعادل مثير انتزعه في الوقت القاتل من مضيفه بروسيا موشنغلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.









ويدخل ريال مدريد مباراة الغد بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على ضيفه هويسكا 4-1 والعودة الناجحة لنجمه الدولي البلجيكي إدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة والتي توجها بافتتاحه التسجيل.









ويشكل تألق هازارد الذي لعب 20 دقيقة في المباراة ضد مونشنغلادباخ، دفعة معنوية هائلة لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي أشاد بنجمه "نحن سعداء بالمباراة التي قدمها، ضد مونشنغلادباخ، لعب 20 دقيقة، واليوم أكثر من ذلك بقليل ومن بداية المباراة، شيئاً فشيئاً.. نحن نعرف المؤهلات التي يمتلكها إيدن، فقد سجل هدفاً رائعاً، كنا بحاجة إليه منذ البداية، منذ الشوط الأول، لأنه بعد هدفه الأول كانت المباراة مختلفة، لم يشعر بأي إزعاج في كاحله".









لكن مشكلة زيدان التي ظهرت بشكل جلي في الآونة الأخيرة هي الظهير الأيمن بسبب إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوسولا وناتشو، وزادت في المباراة الأخيرة ضد هويسكا بإصابة لوكاس فاسكيز الجناح الأيمن الذي يستعين به المدرب الفرنسي لشغل مركز المدافع.









وفرط زيدان في بداية الموسم في أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز ويتعلق الأمر بالدولي المغربي أشرف حكيمي ولإنتر ميلان بالتحديد، لكن برغبة من الأخير الذي رفض الجلوس على دكة البدلاء بعد موسمين رائعين على سبيل الإعارة مع بروسيا دورتموند الألماني.









وعلق وكيل أعماله أليخاندرو كامانو على ذلك قائلاً: "اختار حكيمي شخصياً اللعب مع إنتر، كان قراره، فقد تحدث معي المدير الرياضي للإنتر لبعض الوقت حول إمكانية ضمه، إنه سعيد جداً ويريد الفوز بكل شيء مع فريقه الجديد، إنتر".









وبخصوص مواجهة ريال مدريد، قال: "نشأ حكيمي وتدرب مع ريال مدريد، وهو فخور بذلك، إنه الآن واثق جداً من قدرته على المساهمة في فوز الإنتر، أقنعه النيراتسوري بأن مشروع إنتر مثير للغاية".









لم تكن حال إنتر أفضل من ريال مدريد، إذ أفلت من الخسارة على أرضه أمام مونشنغلادباخ بانتزاعه التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه شاختار، وبالتالي وعلى غرار النادي الملكي ستكون مباراة الغد مصيرية بالنسبة له لإنعاش حظوظه في المنافسة على بطاقتي المجموعة.









وتراجعت نتائج إنتر ميلان في الآونة الأخيرة وهو حقق فوزاً واحداً في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، ويحوم الشك حول مشاركة نجمه لوكاكو غداً بسبب الإصابة في عضلات المحالب، لكن المدرب أنتونيو كونتي يملك أسلحة فتاكة في خط الهجوم هي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والتشيليان أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.









وقال كونتي: "نقوم حالياً بتقييم الموقف، وسنتخذ القرار الأفضل لإنتر وروميلو، يجب أن نتجنب التعافي السريع، المسؤولية تقع على عاتق اللاعب"، مضيفاً: "إجباره على اللعب قد يؤدي إلى تفاقم الوضع".