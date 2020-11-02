خبيرة : البورصة قلصت خسائرها اليوم بسبب تخفيض ضريبة قطاع البتروكيماويات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:57 م
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
Advertisements
 
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه بعد الأداء السلبي الذي منيت بة البورصة المصرية في ختام جلسة الاحد ، حيث تراجعت مؤشرات بورصة مصر في ختام  أولى جلسات نوفمبر 2020، بضغط مبيعات أجنبية وعربية ، فقد  تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات الاحد  بنسبة 0.56 بالمائة، ليغلق عند 10456 نقطة كاسرا  حاجز 10500 نقطة.


وأضافت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه  مستوي الأداء إختلف اليوم مع ارتفاع الاسواق العربية بعد موجة من الانخفاضات بسبب عدم وضوح الرؤية وبسبب قرب حسم الانتخابات الامريكية فقد عاودت المؤشرات الي تقليص الخسائر  بسبب اخبار ايجابية تتعلق بمعاملات ضريبة مخفضة لقطاع البتروكيماويات.


و تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10429 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12285 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الانتخابات الامريكيه أبي

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجوم الأهلي رهن الإشارة للدفاع عن كهربا ضد محمد فضل

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين

الزمالك يرفض مشاركة نجم الفريق أمام الرجاء

منذ 34 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على طلب ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. البورصة تخسر 17.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

البورصة تخسر 18.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في الختام وسط تباين مؤشراتها

"جني الأرباح " يفقد البورصة 1.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه