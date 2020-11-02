خبيرة : البورصة قلصت خسائرها اليوم بسبب تخفيض ضريبة قطاع البتروكيماويات

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه بعد الأداء السلبي الذي منيت بة البورصة المصرية في ختام جلسة الاحد ، حيث تراجعت مؤشرات بورصة مصر في ختام أولى جلسات نوفمبر 2020، بضغط مبيعات أجنبية وعربية ، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات الاحد بنسبة 0.56 بالمائة، ليغلق عند 10456 نقطة كاسرا حاجز 10500 نقطة.









وأضافت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه مستوي الأداء إختلف اليوم مع ارتفاع الاسواق العربية بعد موجة من الانخفاضات بسبب عدم وضوح الرؤية وبسبب قرب حسم الانتخابات الامريكية فقد عاودت المؤشرات الي تقليص الخسائر بسبب اخبار ايجابية تتعلق بمعاملات ضريبة مخفضة لقطاع البتروكيماويات.









و تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10429 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12285 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة.







