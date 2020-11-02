إعادة فتح طريقى رأس غارب والغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق رأس غارب اتجاه الزعفرانة في الاتجاهين، وفتح طريق الغردقة اتجاه رأس غارب في الاتجاهين، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكثفت الخدمات الأمنية تواجدها بالطرق، لتسيير حركة السيارات، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو وجود كثافات مرورية.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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