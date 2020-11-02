محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكريم وفد ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الفريق محمد العصار) بمنحهم درع المحافظة بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي، الذي اعدته المحافظة لهم على مدار شهر كامل ضمن خطة الأكاديمية الوطنية للتدريب للتعرف والتدريب العملي والتعايش عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات تحت إشراف نواب المحافظ.

وقد قام الوفد خلال البرنامج بالتعرف على دورة العمل بمكتب السكرتير العام المساعد والمركز التكنولوجى وإدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية وغرفة إدارة الأزمات، كما عايش الوفد دورة العمل بعدد من أحياء العاصمة بالمناطق الأربعة، وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وهيئة النقل العام وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين وقاموا بزيارة مدينة الاسمرات وسور مجرى العيون وتفقد خط سير المومياوات وكوبرى المانسترلى وقرية الفواخير ومتحف الحضارات وأعمال تطوير بحيرة عين الصيرة.

كذلك قام الوفد بزيارة مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص وروضة السيدة زينب ومنطقة شق الثعبان ومصنع تدوير المخلفات ب ١٥ مايو.

وأكد المحافظ أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلي إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علميًا وعمليًا لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

كما أكد المحافظ على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثان من القيادات.

وأضاف المحافظ أن جدول التدريب الذي أعدته المحافظة حرص على إظهار المهارات الفردية والجماعية لأعضاء البرنامج لكي يحصلوا على أكبر استفادة من الجهات التي تعايشوا معها.

كما أثني المحافظ على المقترحات التي قدمها فريق المتدربين للارتقاء بالعاصمة ووعد بدراسة تنفيذها بما يحقق الصالح العام لمواطني العاصمة. 

وقد قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقديم درع الأكاديمية للمحافظ، كما سلم فريق المتدربين دروع تذكارية لنواب المحافظ باسم مجموعة التدريب تقديرا منهم لدور الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة.
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية
محافظ القاهرة يكرم وفد البرنامج الرئاسي المؤهلين للقيادة التنفيذية

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