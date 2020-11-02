رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا

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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ بتفقد لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.

وتأكد المحرصاوي من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.

يأتي ذلك

في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان

الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات.