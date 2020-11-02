رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ بتفقد لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.
وتأكد المحرصاوي من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.
يأتي ذلك
في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان
الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات.

أخبار تهمك

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يوافق على طلب ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجوم الأهلي رهن الإشارة للدفاع عن كهربا ضد محمد فضل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض مشاركة نجم الفريق أمام الرجاء

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه