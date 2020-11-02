الزمالك يرفض مشاركة نجم الفريق أمام الرجاء

رفض الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، مشاركة نجم الفريق في لقاء الرجاء البيضاوي المغربي المقبل، في دوري أبطال إ فريقيا.









ويستضيف الزمالك نظيره الرجاء يوم 4 نوفمبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى ذهاباً بفوز الأبيض بهدف نظيف.









وأشارت مصادر مطلعة داخل جهاز الكرة، بقيادة جيمي باتشيكو، أن الجهاز الفني يرفض المجازفة بإشراك الظهير الأيسر محمد عبد الشافي.









ويغيب عبد الشافي عن القلعة البيضاء، منذ لقاء الأهلي الماضي في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، بعد تلقيه إصابة في الكتف.









وعلى الرغم من تماثل اللاعب للشفاء، إلا أن الجهاز الفني يريد عدم المخاطرة باللاعب، لكي يكون في كامل الجاهزية، خلال لقاء النهائي، حال تأهل الزمالك.