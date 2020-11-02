مصادر: الأمير ويليام أصيب بكورونا في أبريل الماضي

قالت مصادر ملكية لصحيفة "بي بي سي" إن دوق كامبريدج الأمير ويليام أصيب بـ Covid-19 في وقت سابق من هذا العام.





ويُعتقد أنه جاءت نتيجة اختباره إيجابية في أبريل في وقت مماثل لوالده أمير ويلز.





ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، التي نشرت القصة لأول مرة، فإن الأمير ويليام، 38 عامًا، أبقى تشخيصه سريًا لتجنب إثارة قلق الأمة.





لم يخبر الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش، أي شخص عن نتيجة اختباره الإيجابية لأنه "كانت هناك أشياء مهمة تجري ولم أرغب في قلق أي شخص"، وفقًا لصحيفة صن.





وأضافت الصحيفة أنه عولج من قبل أطباء القصر واتبع إرشادات الحكومة بعزله في منزل العائلة أنمير هول في نورفولك.



