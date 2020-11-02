خسائر طفيفة بالبورصة المصرية في ختام جلسة الإثنين

حققت البورصة المصرية خسائر طفيفة في ختام ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وعلي الرغم من تلك الخسائر،إلاأنه من الملاحظ عودة النشاط لبعض القطاعات مثل قطاع الحليج بقيادة كآبو بعد طلب أموال العربية لتحديد السعر العادل للسهم لتقييم استثماراتها بالشركه ، كذلك بنك الصادرات النجم الحديد لقطاع البنوك بعد تعديل نظامه الأساسى فى القانون الجديد للبنوك السماح للأجانب بالشراء فى أسهمه .





، وخسر رأس المال السوقي 713 مليون جنيه، ليغلق عند 600.371 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10429 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12285 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.