رئيس الوزراء البريطاني يحذر: الوفيات الناجمة عن كورونا ستكون أسوأ مرتين من الموجة الأولى

حذر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن تكون وفيات Covid-19 أعلى مرتين خلال الشتاء القادم مما كانت في الموجة الأولى من الوباء، ومن المتوقع أن يحذر جونسون النواب لاحقًا.





وفي بيان لمجلس العموم، قال إنه "لا يوجد بديل" لأنه يسعى لكسب التأييد لإغلاق مخطط لمدة أربعة أسابيع في إنجلترا اعتبارًا من الخميس.





لكن جونسون سيوضح أنه كان "محقًا في تجربة كل خيار ممكن" قبل أن يأمر الناس بالبقاء في منازلهم.





وقال حزب العمال إنه سيدعم الإغلاق لكنه انتقد التأجيل.



