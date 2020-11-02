دانا حمدان عن سعاد حسني :"ممثلة مبدعة"

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شاركت الفنانة دانا حمدان جمهورها ومحبيها بصورة لها وللفنانة الراحلة سعادة حسني ،وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت دانا بالصورة بنفس استايل سعاد حسني فى الصورة ، ووضعت حجاب على شعرها ، وعلقت على الصورة قائله:" بحبها ومين ميحبهاش ، الله يرحمها ممثلة مبدعة وقدرت تقدم أدوار سابت فينا كلنا أثر وفى الذاكرة.



من ناحية أخرى شاركت الفنانة دانا حمدان، مؤخرًا متابعي حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو تتقمص فيه شخصية هند رستم في مشهد من فيلم "الزوج العازب"، جمع بين هند رستم ومحمود المليجي.



يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان ، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.