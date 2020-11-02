نائب محافظ القليوبية يتابع عددا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر

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تابعت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، يرافقها اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، اليوم الإثنين، أعمال تطوير بعض المشروعات الخدمية في شبين القناطر، منها أعمال الدهانات وتغطية المصرف ومبنى الشؤون الاجتماعية بقريه الأحراز وكوبري المنشأة بكفر شبين.



شارك في الجولة، ناصر عبد اللطيف نائب رئيس المدينة، وعبد العزيز نصار رئيس الوحدة المحلية بكفر شبين، ونهى الجمل رئيسة الوحدة المحلية بالأحراز.



وتابع رئيس المدينه مقر اللجنة العامة للفرز ومقرها مدرسة الشهيد المستشار محمد مروان بالمدينة، وشدد على استكمال التجهيزات على أكمل وجه.



كما جرى متابعة رفع الباعة الجائلين والإشغالات من على قضبان السكة الحديد بحضور إدارة الإشغالات وشرطة المرافق.