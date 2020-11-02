كاتدرائية القديسة كاترينا بالإسكندرية تستقبل كلاوديو لوراتي مطرانًا جديدًا للاتين بمصر

Advertisements

استقبلت اليوم كاتدرائية القديسة كاترينا بالإسكندرية سيادة المطران كلاوديو لوراتي، احتفالًا بسيامته الأسقفية، بحضور العديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وشعب الكنيسة، والعديد من الشخصيات العامة.



بدأ الاحتفال باستقبال سيادته بموكب من الكهنة والشمامسة، وأثناء القداس قرأ سفير الفاتيكان الوثيقة البابوية المتضمنة تعيين الأب كلاوديو لوراتي مطرانًا للاتين.

وفي العظة، تحدث سيادته عن القداسة، و"اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ" هو شعاره في الخدمة. واختُتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية.

اقراء ايضا

احتفلت، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللاتينية بشكل خاص، بالسيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتي، وذلك بيد الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية.



وشارك في الحضور المطران بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين بالقدس، وبحضور المدبر الرسولي للاتين بمصر، الأب إيليا إسكندر، وأيضًا بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وغبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وأورشليم والإسكندرية وسائر المشرق للروم الكاثوليك بمصر، وبمشاركة سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية والعديد من المطارنة والآباء الكهنة والرهبان الأجلاء، والراهبات من الرهبانيات المختلفة، والعديد من الشخصيات الهامة.