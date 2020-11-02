رئيس إدارة التعليم الأساسي: تلقينا خطاب شكر من اليونسكو لهذا السبب (فيديو)

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قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والتربية الخاصة، إن مصر من الدول القليلة التي أكملت العام الدراسي الماضي رغم وجود جائحة كورونا.



وأضافت "عبد السلام"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، تلقى خطاب شكر من منظمة اليونسكو على الجهد المبذول في منظومة التعليم، وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع.



وتابعت رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والتربية الخاصة، أن هناك تعاون بالغ مع وزارة الصحة داخل المدارس قبل بدء العام الدراسي، وهناك تطبيق للتباعد الاجتماعي بشكل حرفي داخل المدارس، ووزير التعليم أعطى لمدير المدرسة الصلاحية الكاملة لوضع جدول منفصل على حدة طبقًا لعدد المدرسين والطلاب وظروف المدرسة ومراعاة الكثافة، منوهة بأن ما يثار عن المدارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير موجود نهائيًا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

