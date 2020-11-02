"حمودي" شبان قنا أولى صفقات الألومنيوم للموسم الجديد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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نجح الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، في الحصول على خدمات أحمد حمودي لاعب وسط نادي الشبان المسلمين بقنا، في صفقة انتقال حر للاعب، لمدة موسمين.

وحضر اللاعب اليوم لمقر نادي الألومنيوم، وأنهى إجراءات انضمامه رسميا لصفوف نادي الألومنيوم، ليصبح اولي صفقات الفريق للموسم الجديد.

حضر جلسة التوقيع حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، وصلاح صالح المشرف على الفريق، وسيد قاسم المدير الإداري للفريق.

وقال حمود في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضى" إن التواجد ضمن صفوف الألومنيوم يعد خطوة مميزة في مستقبلي الكروي، وسعيد بتواجدي داخل جدران النادي العريق واتمنى ان اكون عند حسن ظن الجهاز الفني وجماهير النادى العريق.

يذكر ان فريق الألومنيوم انهي موسمه المنقضي بالمركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، خلف البنك الأهلي وبني سويف بعد منافسة شرسة حسمها فريق البنك الأهلي بخطف تذكرة التأهل للدوري الممتاز.

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