استمرار اختبارات المشروع القومي للموهبه والبطل الأوليمبي في لعبة رفع الأثقال بالدقهلية

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية عن استمرار، فعاليات مرحلة انتقاء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ٢٠٢١٢٠٢٠ مرحلة الناشئين لرياضة رفع الأثقال لمواليد ٢٠٠٩-٢٠١٠ بمركز شباب المدينة بالمطرية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف أصبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور عادل رضوان رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور محمد حمدى مدير عام الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة المشرف العام على المشروع القومى الموهبةوالبطل الاوليمبى بالدقهلية.



تأكيدا علي اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعايه واكتشاف المواهب الرياضية وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة( الإدارة المركزية للاداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية) وبين الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.



فيما تم استقبال اللاعبين وتسجيل بياناتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس الوزن والطول لهم ثم أجريت عليهم مجموعة من اختبارت رفع الأثقال البدنية وكان ذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة من الادارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة والمكونة من نهاد عبد المنعم احمد وابراهيم احمد ابراهيم واحمد لاشين من إدارة النظم والمعلومات بالوزارة وكابتن عمرو السيد ابوزيد وكابتن ثروت عبد الله بنداري من اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لرفع الأثقال ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية وكابتن علي سعفان كبير أخصائيين بإدارةالرياضة وذلك للإشراف والتنظيم على عملية انتقاء اللاعبين لإتاحة الفرصة وفرض مبدأ المساواة لجميع المتقدمين.



ومن جانبه اكد وكيل الوزارة ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد من أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الإستراتيجية ل وزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن

