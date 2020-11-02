جامعة بنها: تخفيض عدد الطلاب بالمدن الجامعية بنسبة 50% بسبب كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور جمال سوسة، المشرف العام علي المدن الجامعية بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، أنه جرى تخفيض عدد الطلاب المقبولين لهذا العام بالمدن الجماعية بنسبة 50%، بسب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سوسة"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى قبول 900 طالب لهذا العام على مستوى 5 مدن جامعية تابعة لجامعة بنها، حيث كانوا من قبل 1200 طالب، وذلك لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي صحة الطلاب وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح "سوسة"، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير لذلك، حيث تضم كل غرفة طالبين بدلا من أربعة طلاب مثلما كان سابقا، بالإضافة لوجود حمام خاص بكل طالب، بجانب توفير أدوات التعقيم الكافية بكل حجرة، مع تعقيم بصفة دورية لكافة المنشآت بالمدن الجامعية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه يتم اختيار الطلاب بشفافية وحيادة، حيث يجرى إدخال بيانات الطلاب ويقوم الكمبيو تر باختيارة بناء علي شروط اللائحة التي تضعها الجامعة ومنها ان يتم قبول 50% من الطلاب المقيمين من قبل بالمدن، بجانب 40% من الطلاب الذين يبعدون عن الجامعة بمسافة 80 كيلو، و10%من أصحاب الظروف الاجتماعية والصحية، منوها أن الجامعة تقوم بدفع المصروفات لغير القادرين وتوفير مناخ علمي لهم ليتم اجتياز الفترة الدراسية بسهولة ويسر.

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