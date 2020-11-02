بعد مخالطة مصاب بكورونا.. وزيرة الدفاع الألمانية تدخل الحجر الصحي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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دخلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، الحجر الصحي، بعد مخالطتها مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

 

وأصدرت  وزارة الدفاع الألمانية، بيانُا قالت فيه إن نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له كرامب كارنباور، التي تتزعم أيضاً الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، جاءت سلبية.

 

من المقرر أن يستمر التدبير الاحترازي، ستة أيام.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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