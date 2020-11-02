بمقابل مادي.. استمرار حبس سيدة الهرم لممارسة الدعارة عبر الإنترنت

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سيدة الهرم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة عبر الانترنت، بمقابل مادي

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع سيدة، لاتهامها بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، واعترفت
بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادي.

وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط هاتف محمول بحوزتها، بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطها الآثم.


كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وإستغلالها في نشر صور فتيات وبعض العبارات التي تبدى خلالها الإستعداد لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وتبين أنها بدون عمل، مقيمة بمحافظة الدقهلية.

وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض مشاركة نجم الفريق أمام الرجاء

منذ نصف ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم الأهلي رهن الإشارة للدفاع عن كهربا ضد محمد فضل

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يوافق على طلب ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه