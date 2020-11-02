بمقابل مادي.. استمرار حبس سيدة الهرم لممارسة الدعارة عبر الإنترنت

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سيدة الهرم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة عبر الانترنت، بمقابل مادي



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع سيدة، لاتهامها بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، واعترفت

بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادي.



وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط هاتف محمول بحوزتها، بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطها الآثم.





كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وإستغلالها في نشر صور فتيات وبعض العبارات التي تبدى خلالها الإستعداد لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وتبين أنها بدون عمل، مقيمة بمحافظة الدقهلية.



وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة

