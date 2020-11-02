بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن شمال وغرب البلاد تتأثر بمرتفع بامتداد مرتفع العروض الوسطي بينما تتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الإثنين طقس معتدل علي معظم أنحاء البلاد بينما يكون مائل للحرارة علي جنوب الصعيد.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الإثنين، عن شبورة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى (البحيرة-كفر الشيخ)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح – الإسكندرية"،زكما تكون الرياح معتدلة علي معظم البلاد وتنشط احيانا علي جنوب سيناء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21.

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