ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة.. الاستعلام بالرابط الخطوات nosi.gov.eg

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:08 م
صرف العلاوات الخمس
صرف العلاوات الخمس
Advertisements

ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة.. الاستعلام بالرابط الخطوات nosi.gov.eg

ننشر الآن تفاصيل موضوع يشغل ملايين الموظفين المتقاعدين وهو موعد صرف  العلاوات الخمس الدفعة الثالثة، والتي من المقرر صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  أنه سيجرى مواصلة صرف العلاوات وفقا للجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه ، وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت ان صرف مبالغ العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سيتم على 4 دفعات بدءا من يوليو الماضي وأنه سيجرى صرف دفعة كل ثلاثة شهور.

العلاوات الخمس الدفعة الثالثة
وفيما يخص المواطنون المستحقون للعلاوات الخمس، أوضحت الوزارة  أن قرابة الـ 10 ملايين من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، يستحقون العلاوات .

وتضم قائمة المستحقين المتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015،  وبدأ صرف أول دفعة في يوليو الماضي من العام 2020 الجاري.

وتستعد الوزارة لصرف الدفعة الثانية في نهاية أكتوبر الجاري 2020.

الدفعات السابقة
أما فيما يخص الدفعة الثالثة، فمن جهته، صرح جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي،  أنه في شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.

كذلك، ووفقا لرئيس الهيئة،  يبلغ  إجمالي المتجمد من هذه العلاوات  28 مليار جنيه.

كما أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه في العام.

وأوضح أنه يتم صرف الدفعة الثانية من خلال ماكينات الصرف الألي .

وذلك لمن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM المنتشرة على مستوى الجمهورية بداية من أول أيام شهر أكتوبر.

الاستعلام عن المواعيد
الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس 2020

ثم أتاحت الوزارة آلية للاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

ويكون الاستعلام كالتالي:

- الدخول على الرابط الآتي (اضغط هنا) موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بالعلاوات.
- يكتب الشخص المتقاعد الرقم القومي الخاص به.
- إدخال اسم الأم .
- ستظهر البيانات والمواعيد.

ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة.. الاستعلام بالرابط الخطوات nosi.gov.eg

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي صرف العلاوات الخمس الدفع الثالثة صرف العلاوات الخمس

أخبار تهمك

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

خطوة جديدة من الأهلي في أزمة فضل وكهربا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ أقل من ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الاتحاد يستهدف نجم الأهلي

منذ ساعتين

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ ساعة

موسيماني يوافق على طلب ثلاثي الأهلي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التامينى.. ننشر الشروط المطلوبة ورابط nosi.gov.eg لمعرفة قيمة الزيادة

بالخطوات.. موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسه الجديد لاصحاب المعاشات عبر رابط nosi.gov.eg (وزارة التضامن الاجتماعي)

خبير: شراء المدد في التأمينات ما زال متاحًا (فيديو)

خبير يكشف شروط الحصول على العلاوات الخمس (فيديو)

ننشر موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة |الاستعلام عبر رابط موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعي

موعد صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمسة المجمدة لاصحاب المعاشات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

12:30 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه