الاتحاد الإمارتي يكرم عبد الحق ويدعم مصر في كأس العالم للصالات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قام العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي كرة الصالات باهدائها درع الاتحاد الاماراتي كما قدمت  سحر عبد الحق درع الاتحاد المصري لكرة القدم له .


جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة كرة الصالات الإماراتية للجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد  المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل.


وجاء تكريم عبد الحق في حضور مستر بيدرو الحكم الدولي الإسباني السابق ورئيس لجنة تشريع قانون كرة القدم للصالات في الاتحاد الدولي .


يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يخضع لمعسكر بدولة الإمارات لمواجهة المنتخب الإماراتي  في مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم ليتوانيا ٢٠٢١.


وأبدى عبد الملك سعادته بتواجد المنتخب المصري في الامارات مشيرا إلي أنه من أقوى المنتخبات في القارة السمراء وفي الدول العربية وأن المواجهة الودية الدولية بين المنتخبين ستكون مفيدة بشكل كبير للفريقين ، خاصة للمنتخب المصري الذي يستعد لكأس العالم مؤكدا مساندة الامارات لمنتخب الفراعنة في كأس العالم لتحقيق مركز متقدم وآداء مشرف للعرب .


وقالت عبد الحق أنها سعيدة بهذا الاستقبال الكبير وأنه ليس بغريب علي دولة شقيقة وأن الشعب الإماراتي من أحب الشعوب على قلب المصريين  وأنها سعيده أيضا بتكاتف الاتحاد الاماراتي ولجنة كرة الصالات مع منتخب مصر في استعداداته لكاس العام ليتوانيا ٢٠٢١.

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