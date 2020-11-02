وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يوزعان 1040 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة (صور)

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وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، 1040 شهادة امان للعمالة غير المنتظمه من اجمالى عدد 3611 شهادة آمان تم استخراجها بقيمه 500 جنیه لكل شهادة وبقيمة اجمالية 1805500 جنيه حيث تم تسليم 2571 شهادة للعمال قبل ذلك، كما تم توزيع شهادات تقدير علي بعض الشركات الزراعية العاملة بنطاق المحافظة.



كما تم توزيع شهادات تقدير لشركتى المغربي الزراعية والتى تضم 1500 عامل بالاضافة الى 515 عمالة غير منظمة وبلغت الشهادات المسخرجة "أمان" لعدد 450 عامل بها، والشركة المصرية العالميه لاستصلاح الاراضى "بيكو" والتى تضم 430 عامل بالاضافة الى 400 عمالة غير منظمة وبلغت الشهادات المسخرجة "أمان" لعدد 225 عامل بها، كنماذج لشركات رائدة وتطبق كافة المعايير بالمنطقة.



جدير بالذكر أن شهادة أمان هى وثيقة تامين على العامل تستخرج من بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتعاون مع شركة التامين ومسدد قيمتها 500 جنية من حساب إدارة العمالة الغير منتظمة التابعة للقوى العاملة ومن فوائدها حق العامل لصرفها مع الفوائد بعد مرور ثلاث سنوات وفى حالة الوفاة يصرف مبلغ عشرة الاف جنية من شركة التامين "وفاة طبيعية" وفى حالة الحادث يتم صرف 5000 جنية وللعامل الحق فى تقاضى معاش بعد سن المعاش عن شهادة أمان.



جاء ذلك علي هامش حضور ملتقي السلامة والصحة المهنية الأول الذى تم تنظيمه بمقر شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر ويستمر لمدة يومين، بحضور الدكتور مختار خطاب رئيس مجلس ادارة الشركة وزیر قطاع الأعمال الأسبق والمهندس حسن كامل العضو المنتدب للشركة والأستاذ السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة والأستاذ كامل غطاس رئيس مدينة وادى النطرون ومديرى ومفتشى السلامة والصحة المهنية وممثلى الشركات.



وأكد محافظ البحيرة، خلال كلمته بالملتقى، أن الدولة المصرية تعمل على تقديم كافه الآليات لرعاية العمالة الغير منتظمة والأولى بالرعاية حيث العامل هو الأساس فى تنفيذ كافة مشروعاتها القومية وبرامجها الاقتصاديه ولابد من تضافر كافة الجهود لدفع جهود التنمية فى مصر.



مشيرا إلى أن محافظة البحيرة لا تألوا جهدا فى رعاية عمالها خاصة ممن ليس لديهم غطاء تأمينى وتقدم لهم الدعم من خلال الخدمات العلاجية المختلفه وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على العنصر البشرى وزيادة إنتاجيته وذلك من خلال جهود السلامة والصحة المهنية، مؤكدا علي التنسيق والدعم الكبير من الوزارة للمحافظة خلال الفترة الماضية وان العامل هو العنصر الأساسي للإنتاج.



كما أشار الي أهمية الملتقي والذي سيستمر لمدة يومين خلال الفترة القادمة لتوفير وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها بكافة المنشآت، ووجه ووجه المحافظ رسالة شكر لعمال مصر العظماء باعتبارهم العنصر الأساسي والترس الرئيسي لتنمية الإقتصاد المصري.



وفي كلمته أكد وزير القوى العاملة علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل علي توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للعاملين بجميع المحافظات ومتابعة كافة إجراءات السلامه والصحة المهنية.



وأشار اننا في مرحلة أكثر احتياجا الي مفهوم السلامة وتنمية احساس السلامه لدي الفرد والعامل ليكون روح ومفهوم السلامه المهنية هو مبدأ يجب الحفاظ عليه بالإدراك للمخاطر المحيطة ولدرء تلك المخاطر عن النفس وعن الغير وعن المنشاة ككل.



كما أكد أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية نفذت العديد من المشروعات القومية الكبري كان لها دور كبير في القضاء علي البطالة وان المرحلة القادمة في حاجه الي ان يؤدي كلٌ منا دوره المنوط به للوصول بمصرنا الغالية لمكانتها الحقيقية بمواطنيها وعمّالها الشرفاء.



وخلال كلمته أكد مختار خطاب رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر إلى أن أغلى ما تملكه مصر هو ثروتها البشرية حيث اننا نعمل دائما علي الحرص علي سلامتهم وصحتهم كواجب وطني وهدف نسعي إليه، وأن قانون العمل حرص علي السلامه والصحة المهنية لجميع المواطنين والعاملين والحرص علي سلامه العاملين بالمنشاءات والحفاظ علي حياة العاملين وسلامتهم وكرامتهم لتمكينهم من أداء عملهم بشكل جيد وهو ما يهدف إليه الملتقي اليوم بزياده الوعي بالسلامه والصحة المهنية للحفاظ علي الثروة البشرية والعاملين بجميع المواقع والمصانع.



وأشار السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، أن محافظة البحيرة خلال أزمة كورونا الفترة الماضية لم تشهد غلق اي مصنع وذلك للمتابعة المستمرة لمفتشي السلامه والصحة المهنية بالمديرية ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بجميع المصانع، كما أكد علي أهمية الملتقي لتوفير كافة التوجيهات والمعلومات الخاصة بالسلامه والصحة المهنية لجميع العاملين بالشركات وبالمصانع، مشيرًا ان المديرية ساهمت بمبلغ ١٥ مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم العمالة الغير منتظمة علي أرض المحافظة.



وفى نهاية الملتقى تم تبادل الدروع، وقام الوزير والمحافظ ومرافقوهم بجولة داخل المصنع لتفقد مراحل الإنتاج والتشغيل باعتباره أحد القلاع الصناعية لصناعة وتكرير السكر علي أرض محافظة البحيرة ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذا تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشأة حيث تعد شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر هى شركة مساهمة مصرية وتعمل فى انتاج وتكرير السكر ومشتقاته ويبلغ عدد عمالها 757 عامل.