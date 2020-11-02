برشلونة يقدم نعى لوفاة مساعد كرويف وكومان السابق

قام نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بنعي المساعد السابق بالجهاز الفني للفريق الكاتالوني توني برونيس سلوت ، والذي توفى عن عمر يناهز 73 عاماً.









وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر للتواصل الاجتماعي: "يؤسفنا إعلان الخسارة الكبيرة التي حلت بنا بوفاة توني برونيس سلوت عن عمر 73 عاماً، وهو المدرب المساعد سابقاً في الجهاز الفني خلال فترة تولي يوهان كرويف مهمة تدريب الفريق".









وكان برونيس انضم إلى الجهاز الفني المساعد لكرويف في عام 1988، إذ شارك في العديد من الإنجازات مع الفريق الكاتالوني، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1992 وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1989 وكأس السوبر الأوروبي 1992، كما تواجد في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني أربع مرات والكأس مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين.









وسبق لبرونيس أن عمل مساعداً مع المدرب الحالي لبرشلونة رونالد كومان، في أندية أياكس وإيندهوفن الهولنديين وبنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني.









وكان آخر منصب تولاه برونيس في مسيرته، هو منصب رئيس قسم الكشافين بنادي أياكس أمستردام، حيث عمل في هذا المنصب منذ عام 2010.