إصابة 7 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

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أصيب، صباح اليوم الاثنين، 7 أشخاص في حادثي سير بالمنيا





تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بحادث تصادم سيارة ربع نقل، بدراجة بخارية بطريق قرية الصليبة بمجلس قروي بني غني بدائرة المركز.



تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص مقيمون جميعا قرية كوم أللوفي بدائرة المركز، تم نقل المصابين إلى مستشفي قلوصنا المركزي.



وعلي جانب آخر، تصادمت سيارة برصيف بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، مقيمون جميعا بمحافظة الفيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف

