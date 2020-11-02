زلزال تركيا.. إنقاذ طفلة علقت أكثر من 65 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

أفادت وكالة الأناضول، اليوم الاثنين، بأن رجال الإنقاذ في مدينة إزمير التركية تمكنوا من إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات بقيت عالقة تحت الأنقاض أكثر من 65 ساعة.

وعثر رجال الإنقاذ، على الطفلة، إليف بيرينجيك، وانتشالها من تحت أنقاض مبنى سكني، وجرى فورا نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت عائلة إليف خلاصها بأنه معجزة.

وذكرت الوكالة، أن رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 106 أشخاص، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 81 شخصا، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة.

وقالت شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء، إن السكان خرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر في مدينة إزمير الساحلية بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 ريختر في حوالي الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش وغمرت مياه البحر بعض الأحياء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر مما أدى إلى جرف فيضان من الحطام الداخلي.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، أحدهم بسبب الغرق، بينما أصيب 202 آخرين.