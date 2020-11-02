اتحاد الشرطة يتعاقد مع ظهير أيمن السكة بالمظليم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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نجح مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة، برئاسة اللواء حازم الحبروك، في التعاقد مع اللاعب مصطفى عبد ربه، ظهير أيمن نادي السكة الحديد   لدعم الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث 2020/2021.

ووقع عبد ربه على عقود انضمامه لفريق اتحاد الشرطة ، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، في تواجد مجلس الإدارة ومحمود سعيد المدير الفني، والمدرب العام سامح السقا .

وكان عبد ربه انتقل الموسم الماضي من فريق نجمه سيناء إلى فريق السكة الحديد، قبل أن ينضم للفريق الشرطي.

ويعد اللاعب الثاني في صفوف فريق اتحاد الشرطة من فريق السكة الحديد بعد انضمام اللاعب أحمد عبد المنعم كشرى.

وضم فريق الشرطة ثلاث لاعبين مؤخراً، هم، محمود رشاد حارس مرمى الاتحاد ومصطفى دوكا لاعب الدخان وبورتو وإبراهيم الششتاوى مهاجم تلا وسوهاج.

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