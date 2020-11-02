الأهلي يتقدم بمذكرة رسمية إلى عمرو الجنايني ضدد محمد فضل

تقدم مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بمذكرة رسمية منذ قليل إلى عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بمعاقبة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.









وطلب الأهلي في مذكرته الرسمية التي قدمها بها صباح اليوم إلى عمرو الجنايني، محاسبة محمد فضل، بعد التصرف الذي قام به ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، لاسيما ان الأهلي متمسك بموقفه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدده.









وشهدت مراسم تتويج الأهلي بالدوري الممتاز، مشادة بين محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، ومحمد فضل مسؤولو اللجنة الخماسية، ليقرر الأهلي تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط، والمطالبة بمحاسبة محمد فضل.









ورفض النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا، حيث رأي مسؤولو القلعة الحمراء، ان كهربا لم يخطى في حق محمد فضل، ولم يتعدى عليه، بعد الرجوع للفيديوهات وفتح تحقيق مع اللاعب.



