رئيس مجلس "الشيوخ" يؤكد أهمية دور الصحافة في تغطية القضايا التشريعية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية دور الصحافة فى تغطية القضايا التشريعية، مؤكدًا أن هناك كتيبة من الصحفيين المتميزين يقومون بتغطية أخبار المؤسسة التشريعية، جاء ذلك خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، اليوم الإثنين.

ورحب "عبد الرازق " بالتهنئة التي تلقاها من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وقال موجها حديثه لـ"كرم جبر" نرحب بوجودك فى مجلس الشيوخ، فهو ممثل الصحافة المصرية وما أدراكم بالصحافة المصرية التى نكن لها كل التقدير والاحترام، فهي منوط بها باستمرار رسم الصورة الصحيحة الصادقة لكل الأحداث التى تمر بها مصر.

وأضاف "عبد الرازق": " نثمن ونقدر الدور الفاعل الذي يقوم به المجلس الأعلى للإعلام وزملائه من ضبط كثير من الأمور لدعم العمل الصحفي والإعلامي، ونأمل فى المزيد من العمل الذي يتم على يد الرجال المخلصين".

ومن جانبه، قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "جئت اليوم لتقديم التهئنة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسته لمجلس الشيوخ وهو قامة قانونية كبيرة واسم معروف في المجال القانوني والسلك القضائي، مضيفا: "إن شاء الله سياتي عليه كل خير".

وتابع قائلا: "نحن نحتاج في الفترة القادمة ان يكون مجلس الشيوخ صوبة للدراسات القانونية والسياسية ويقدم وجوه سياسية في السنوات القادمة لافتا الى ان المجلس يضم مجموعة من شيوخ المهنة والشباب وسيكون تجربة غير مسبوقة في تاريخ مصر".

وأضاف أن المجلس الاعلى للإعلام على اتم التعاون مع مجلس الشيوخ لان هدفنا واحد وهو مساندة الدولة المصرية والدفاع عنها في كل مواقفها ونمثل خط دفاع قوى عن الدولة المصرية بمفهومها الكبير ليس رئيس ولا نظام حكم وانما الشعب والعلم والنشيد وكلها معاني مقدسة ندافع عنها.

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