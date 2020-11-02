الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية على سيناء والبحر الأحمر (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:53 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن أمس كان هو ذروة موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها محافظ البحر الأحمر وجنوب سيناء. 

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن الامطار اليوم ستكون أقل غزارة من الأمس، ولن تصل لحد السيول مثلما حدث في جنوب سيناء، منوها بأن الاحوال الجوية ستتحسن اعتبارا من الغد على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل مناشدا من يتواجد خارج المنزل ليلا عدم تخفيف الملابس.

إقرأ أيضا..

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحرى ليلًا.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس مائل للبرودة بالليل، مع سقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة ببعض المناطق، وأن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على خليج السويس قد يساهم في اضطراب الملاحة البحرية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة:
القاهرة العظمى 27 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18
بورسعيد العظمى 26 والصغرى 22
دمياط العظمى 25 والصغرى 22
الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 20
السويس العظمى 28 والصغرى 20
العريش العظمى 27 والصغرى 21
طابا العظمى 26 والصغرى 23
سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24
الغردقة العظمى 30 والصغرى 24
الفيوم العظمى 28 والصغرى 18
بني سويف العظمى 28 الصغرى 19

أخبار تهمك

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. سبب القبض على طفل المرور مرة ثانية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الاتحاد يستهدف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة من الأهلي في أزمة فضل وكهربا

منذ 37 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ 34 دقيقة

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

12:30 م

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

12:30 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه