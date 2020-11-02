الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية على سيناء والبحر الأحمر (فيديو)



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن الامطار اليوم ستكون أقل غزارة من الأمس، ولن تصل لحد السيول مثلما حدث في جنوب سيناء، منوها بأن الاحوال الجوية ستتحسن اعتبارا من الغد على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وأضاف أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل مناشدا من يتواجد خارج المنزل ليلا عدم تخفيف الملابس.



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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحرى ليلًا.



وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس مائل للبرودة بالليل، مع سقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة ببعض المناطق، وأن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على خليج السويس قد يساهم في اضطراب الملاحة البحرية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.



وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 27 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 22

دمياط العظمى 25 والصغرى 22

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 20

السويس العظمى 28 والصغرى 20

العريش العظمى 27 والصغرى 21

طابا العظمى 26 والصغرى 23

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24

الغردقة العظمى 30 والصغرى 24

الفيوم العظمى 28 والصغرى 18

بني سويف العظمى 28 الصغرى 19



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن أمس كان هو ذروة موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها محافظ البحر الأحمر وجنوب سيناء.