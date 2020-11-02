3 شعارات مبدئية للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص - كازان 2022

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة كازان الروسية 2022 عن نتائج مسابقة تصميم شعار للألعاب بفوز ثلاثة أفكار تصميمات مبدئية لشعار الألعاب العالمية الشتوية - كازان 2022 .





ترأست لجنة تحكيم المسابقة أولغا سلوتسكير رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الروسي ، ضمت لجنة المسابقة مكسيم أورازوف مدير إدارة الثقافة البدنية والرياضات الجماعية بوزارة الرياضة الروسية ، ومكسيم دينيسوف ، المدير العام لمديرية الرياضة والمشروعات الاجتماعية ، وتاتيانا بارانوفا ، السفيرة ورياضي الأولمبياد الخاص ، أنطون بيلوف مدير متحف المرآب للفن المعاصر ، والمصمم الروسي ديمتري باربانيل ، وألكسندر لافرنتييف عضو الأكاديمية الوطنية للتصميم.





وتلقت اللجنة المنظمة للمسابقة حوالي 30 عملاً من مؤلفين من موسكو وسامارا وكازان وجمهورية تتارستان وتاجانروج وجمهورية داغستان ومناطق فلاديمير وسمولينسك ومدن ومناطق أخرى في البلاد ، وأسفرت المسابقة عن فوز كلاً من "آيغور غوريليشيف" من موسكو، "فاليري سازونوف" من سمارة ،و"نياز خيرولين" من كازان.





ومن المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على الأفكار الفائزة من قبل وكالات التصميم المحترفة والتي ستشكل علي آساسها النسخة النهائية من الشعار والصورة المرئية للألعاب القادمة ، والي سوف تقديم النسخة النهائية من الصورة المرئية قبل نهاية عام 2020م .





وكانت وزارة الرياضة الروسية ، بالآشتراك مع الأولمبياد الخاص الروسي ، عن عقد مسابقة لعموم روسيا لتصميم شعار الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص 2022 في كازان خلال الفترة السابقة منذ الآعلان عن فوز مدينة كازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والمقرر لها عام 2022 ، بعد آعتذار السويد عن التنظيم والتى كان من المقرر إقامتها عام 2021 .





يذكر أن الرئاسة الآقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى قد أسند للاولمبياد الخاص المصرى برئاسة المهندس هانى محمود تنظيم أول كأس اقليمى للفلور بول والتي أقيمت بالقاهرة فى الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر 2019 من أجل اختيار 6 فرق من بين 11 فريقا يمثلون 6 دول وهي مصر الدولة المنظمة، والأردن، والسعودية ، والإمارات، والمغرب ، والكويت. كما شاركت كل من السعودية ومصر والإمارات بلاعبين من المعاقين فكريا إلى جانب أقرانهم من غير المعاقين أو ما يسمى بـ الرياضات الموحدة أو المدمجة، وشاركت بالإناث كل من السعودية والإمارات المغرب، بينما تشارك فى الأولاد كل من مصر، المغرب ، الإمارات، الأردن، الكويت. وحصل على بطاقات التأهل منتخبا مصر والسعودية للفريق الموحد ومصر والمغرب على بطاقتي الذكور بينما حصلت الإمارات والمغرب على بطاقتي الإناث.





وتعتبر الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص واحدة من أرقى الأحداث الرياضية في العالم لخلق عالم شامل حقًا للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية ، ويشارك في تلك الالعاب 2000 لاعب ولاعبة وشريك موحد من 108 برنامج من حول العالم كما سينضم إليهم حوالي 3000 متطوع و 4000 ضيف شرف.











