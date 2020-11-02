ضبط كمية من مخدر البانجو وقطعتي سلاح ناري بحوزة عاطلين بدمياط

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر البانجو وقطعتى سلاح نارى بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بدمياط.



فقد تمكنت مباحث مركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط من ضبط (بندقية خرطوش - عدد3طلقات من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام ) بحوزة ( صياد - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية).



كما تمكنت مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط (فرد خرطوش وطلقة خرطوش، كمية من نبات البانجو المخدر) بحوزة ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية سلاح أبيض ).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

