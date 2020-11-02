التحقيقات تكشف تفاصيل حادث طريق المريوطية بالجيزة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بطريق المريوطية عند مركز البدرشين، واسفر عن مصرع ٧ اشخاص وإصابة آخرين، أن سائق السيارة الميكروباص كان يقود السيارة بسرعة عالية، ولم يتحكم فيها في الوقت الذي كان يعبر قائد السيارة السوزوكي

وافادت التحقيقات، أن قائد السيارة السوزوكي قام بتهدئه السرعة عند مرور سيارة نقل ثقيل بجوارة، ولكنه فوجئ بالسيارة الميكروباص تصطدم به، مما أدي إلى اصطدامه بالسيارة النقل، مما اسفر عن وقوع مصابين ووفيات

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من المصابين فى حادث تصادم البدرشين، والذين استقرت حالتهم الصحية، فيما استعلمت عن الحالة الصحية للباقين

وطلبت النيابة، التقارير الطبية حول الحادث لاستكمال التحقيقات.

كما طلبت النيابة تقرير فنى بشأن فحص السيارات المتضررة جراء الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارة سوزوكى، أدى إلى مصرع 7 من مستقلى السيارتين، بينهم سائق إحدى السيارتين، وإصابة١٠ أخرين، بينهم أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين العام، وتبين أن إحدى السيارتين كان يستقلها عدد من الطلاب فى طريقهم إلى المعهد الأزهرى الذى يدرسون به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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