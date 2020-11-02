ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه ببنها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بدائرة مركز بنها، بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع، وتمكن ضباط المباحث من ضبط أحد المتهمين وجاري ضبط وتحديد باقي الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث فرقة بنها، بتعدد بلاغات سرقة السيارات بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، أن وراء ارتكاب وقائع السرقات تشكيل عصابي مكون من عدة أفراد.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكن النقيب أحمد رزق معاون مباحث المركز، من ضبط أحد المتهمين وهو مسجل خطر مقيم ببلدة زفتى بمحافظة الغربية، والذى اعترف بسرقته السيارات أسفل المنازل بدائرة المركز بأسلوب المفتاح المصطنع والمغافلة بالاتفاق مع أربع أشخاص آخرين، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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