المغربي: حملات تموينية على الأسواق والمخابز بأحياء سفاجا لمراقبة الأسعار

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تابعت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين،الحملات التي نظمتها إدارة تموين سفاجا علي مستوي أحياء المدينة لضبط الأسواق والأسعار، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بضرورة متابعة الأسواق.





وأوضحت "رئيس المدينة" ان الحملة اسفرت عن تحرير محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.



وكلفت المغربي اللجنة المختصة باستمرار الحملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لإحكام الرقابة عليها، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية أو الرديئة.



وشددت رئيس المدينة على ضرورة متابعة المخالفات التى تتعلق ببعض المخابز البلدية العاملة مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز أو عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، أو عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية