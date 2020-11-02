أرمينيا تستهدف مواقع الجيش الأذربيجاني عند الحدود الدولية بين البلدين

استهدفت القوات الأرمنية، اليوم الاثنين، مواقع الجيش الاذربيجاني عند الحدود الدولية بين البلدين باستخدام المدافع وقاذفات الهاون والقنابل والاسلحة الثقيلة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجانب الأرمني أطلق نيرانا مكثفة عبر الحدود خلال الليلة الماضية على مواقع للجيش الأذربيجاني في محافظات قازاخ وطاووس وداشكسان، وهي مناطق تقع خارج إقليم قره باغ شمالا.

وتعرضت قرى بمحافظتي أغدام وآغجابدي للقصف المدفعي من قبل القوات الأرمنية فجر اليوم، وفقًا لوكالة "أذرتاج".

وأسقطت القوات الأذربيجانية، طائرة "سو-25" هجومية تابعة لسلاح الجو الأرمني خلال تصدي قواتها لمحاولة هجوم قامت بها الوحدات الأرمنية بعد قصف بقاذفات الهاون وأسلحة ثقيلة في منطقة زنغلان على الحدود بين البلدين.

وأفادت وكالة "أذرتاج"، بإن الجيش الأذربيجاني دمر خلال معارك أمس والليلة الماضية 4 منظومات صواريخ "غراد" و10 مدافع مختلفة الانواع و3 شاحنات محملة بالذخائر و5 سيارات تابعة للقوات الأرمنية، إضافة إلى عدد كبير من الأفراد.