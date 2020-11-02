عاجل- إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:39 م
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
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أصدر نادي ريال مدريد بياناً يعلن به عن إصابة نجم الفريق الملكي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمنتشر حول العالم.


وأعلن ريال مدريد خلال البيان عن إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو وقال: "يود نادي ريال مدريد أن يعلن أن نتيجة اختبار فيروس كورونا للاعبنا، إدير ميليتاو، الذي أجري أمس الأحد، كانت إيجابية".



وتابع البيان: "جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني من الفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم بصورة مباشرة، كانت نتيجة اختباراتهم سلبية".


وأنهى: "يرغب النادي في التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء إدير ميليتاو، جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية".


جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره إنتر ميلان الإيطالي، مساء غداً الثلاثاء، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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