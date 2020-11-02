جامعة حلوان: تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد بحلوان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تستمر جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في دعم وتطوير المناطق العشوائية المحيطة بالجامعة، وذلك مع انطلاق فعاليات تدشين المرحلة الثانية من تطوير  منطقة عرب راشد، فى إطار خطة الجامعة لتطوير المناطق المحيطة بها تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.

واستهدفت المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد والتى أقيمت من خلال تنظيم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، إستكمال أنشطة المرحلة الأولى التى تمت  في العام الماضى، والتأكيد للمجتمع على استمرارية متابعة الجامعة للمناطق المحيطة بها، وتقديم خدمات مختلفة عن العام الماضى، مثل التنويع في الأنشطة التنموية، والاستجابة لطلبات لبعض قيادات المجتمع والتعرف على المشكلات المجتمعية والإسراع فى حلها فى إطار اللوائح والقوانين، وبأسلوب منهجى علمى.

وتضمنت المرحلة الثانية كذلك تنظيم مجموعة من الأنشطة التنموية منها إفتتاح معرض ملابس وحقائب مدرسية لطلاب المدرسة بالمجان، وكذلك تنظيم حفل موسيقى احتفالا بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر وذكرى المولد النبوى الشريف، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وإجراء فحوصات طبية للأمراض المزمنة السكر والضغط.

كذلك تم متابعة أعمال الزراعة للاشجار التى تم زراعتها منذ عام، وتم الإتفاق على ورش تدريب للمدرسين للنهوض بمستوى كفاءتهم فى التدريس لذوى الاحتياجات الخاصه، وذلك من خلال كلية التربية جامعة حلوان بناء على تلبية احتياجات مدارس المنطقة، وبذلك أصبح هناك تفاعل مجتمعى مباشر بين الجامعة ومجتمع عرب راشد بحلوان، وأصبحت العلاقات وطيدة تحقيقًا لمطالب سكان المنطقة والأجهزة التنفيذية الموجودة بها، حيث يعد ذلك فى صميم أبعاد المشاركة المجتمعية كأحد محاور خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

ويأتى تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد من خلال مشاركة فعالة لكليات من جامعة حلوان وهى كلية التربية الموسيقية، كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية الخدمة الإجتماعية، كلية التربية، وبدعم من شركة حلوان للأسمدة، وشركة أسمنت حلوان، واتحاد الصناعات من خلال تنظيم معرض الملابس ومعرض المستلزمات الدراسية، وكانت هناك كذلك مشاركة فعالة من حى حلوان وهيئة النظافة والتجميل بحلوان.



جامعة حلوان: تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد بحلوان
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد بحلوان
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد بحلوان
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد بحلوان
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد بحلوان
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الثانية من تطوير منطقة عرب راشد بحلوان

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