الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن نجم الفريق

تلقى النادي الأهلي بشرى سارة بشأن نجم دفاع فريقه الأول لكرة القدم، رامي ربيعة، الذي بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية للفريق.









وقطع رامي ربيعه شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي أصبح شبه مكتملا، ليبدأ اللاعب في الدخول في التدريبات تدريجيا.









وكان الأهلي تمكن من الفوز أمس على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.









ويستعد الأهلي للمواجهة الإفريقية المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع المتأهل من مباراة الزمالك والرجاء.









جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعدما أقصى الوداد البيضاوي المغربي، فيما وضع الزمالك قدما في النهائي بعد فوزه ذهابا أمام الرجاء المغربي بهدف دون رد.