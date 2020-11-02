قلق في الأهلي قبل التوقف الدولي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:32 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب خوفهم من تعرض اللاعبين إلى إصابات خلال فترة تواجدهم مع منتخب مصر في مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

ويعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خلال الساعات القليلة المقبلة قائمة اللاعبين التي اختارها من الأهلي والزمالك للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي توجو.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من تعرض أي لاعب يقع عليه اختيار البدري ضمن صفوف المنتخب من الإصابة خاصة وأن هناك حالة من الإجهاد الشديد تضرب صفوف الفريق في الفترة الماضية.

ويتسبب هذا الأمر في قلق داخل الجهاز الفني للأهلي خشية تعرض اللاعبين خاصة وأن اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100% في ظل ارتباط الفريق الأحمر بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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