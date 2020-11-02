إحصائيات مهمة عن كورونا في مصر.. هؤلاء الأقل إصابة

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يوما بعد الآخر تخرج عدد من الإحصائيات عن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في مصر وما نتج عنه من إصابات ووفيات وكذلك الفئات الأكثر تأثرا بالفيروس طيلة الأشهر الأخيرة.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الفترة الراهنة:



- 50% من إصابات كورونا في مصر فوق سن الـ35 سنة منهم 30% فوق سن الـ50 عام، أما 80% من الإصابات بشكل عام بالدولة لمن هو فوق الـ20 عام.



- الأطفال أقل الفئات في الإصابة، وتأتى في المرحلة الثانية خلف الفلاح في مصر، حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



- القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة، هم أبرز وأهم خمس محافظات في الجمهورية بها إصابات بـ"كوفيد - 19" في مصر.



- أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالموجة الثانية من فيروس كورونا هم ربة المنزل، ومن لا يعمل، والمتقاعد، وذلك بسبب زيادة الخروجات والزيارات عائلية، بعد ذلك فئات الأطقم الطبية والموظفين ونسب إصاباتهم متقاربة.



- إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وفي يوليو الماضي تم الإعلان عن بدء مصر مرحلة إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، ووقتها قال رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، محيي حافظ، إن أن لقاحا مصريا خالصا يجري تطويره بمصنع 6 أكتوبر، بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى، وقال إن العلماء المصريين يعملون على هذا اللقاح.

