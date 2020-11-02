تأجيل استشكال زوج هالة صدقى على حكم حبسه شهر لـ5 نوفمبر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل استشكال زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهرا، لامتناعه عن دفع نفقة، لجلسة 5 نوفمبر.

وقضت محكمة الأسرة بحبس، زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالًا في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال أنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة.

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