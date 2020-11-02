موسيماني يوافق على طلب ثلاثي الأهلي

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على منح إذن لثلاثي الأهلي الأجنبي أليو ديانج وجونيور أجايي وأليو بادجي للسفر إلى بلادهم خلال توقف الدوري.





وسمح الجهاز الفني للأهلي للثلاثي الأجبني بالحصول على إجازة والسفر إلى بلادهم خاصة وأنهم ليسوا ضمن قوائم منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.





واشترط الجهاز الفني للأهلي على اللاعبين الثلاثة العودة إلى القاهرة يوم 9 من الشهر الجاري.





وحذر الجهاز الفني للأهلي اللاعبين من التأخر في العودة وإلا سيتم فرض عليهم عقوبات مالية كبيرة.





ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 17 من نوفمبر الجاري حيث ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي التي ستقام بعد غد الأربعاء.











