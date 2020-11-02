خطوة جديدة من الأهلي في أزمة فضل وكهربا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:22 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
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كلف مسؤولو النادي الأهلي الشئون القانونية في النادي الأحمر بمتابعة ملف محمود عبد المنعم "كهربا" والشكوى التي قدمها النادي إلى لجنة الانضباط باتحد الكرة المصري ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بعد تطاوله على لاعب النادي الأحمر.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد صرح أمس بأن النادي الأهلي سيتقدم بشكوى محمد فضل في لجنة الانضباط بسبب تطاوله على كهربا خلال حفل تتويج النادي الأحمر بلقب الدوري الممتاز للموسم 2019-2020 وعقب نهاية مباراة طلائع الجيش.

وجهزت الشئون القانونية بالنادي الأهلي مذكرة لتقديمها إلى لجنة الانضباط ضد تجاوزات محمد فضل بعدما قام بإهانة اللاعب ودفعه أمام أعين الجميع.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم 2019-2020 وللمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.






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