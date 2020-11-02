زيادة في إيرادات محافظة القاهرة 75% خلال الثلاث السنوات الماضية

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أكد الدكتور السيد البدرى، رئيس المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة، أن إيرادات المحافظة زادت خلال الثلاث السنوات الماضية بنسبة ٧٥٪.





واضاف البدرى خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، أن هناك خطة للمحافظة لتعظيم إيرادتها الاعوام القادمة وذلك من خلال المشروعات والإعلانات وساحات الانتظار والجبانات.





وأوضح أن المحافظة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات من هذه الإيرادات، مشيرا إلى أن المحافظة لديها خطة شاملة لتعظيم الإيرادات.





