عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:19 م
داليا عادل
Advertisements
ألقت قوات الأمن القبض على طفل المرور صاحب واقعة التعدي على أمين شرطة بالمرور بسبب فيديو جديد نشره عقب إخلاء سبيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و4 أصدقائه يتنمرون فيه فيه بطريقة وعنف ويقولون فيه: « مش احنا اللي نتحبس واحنا مش زيكو»، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطه للحفاظ على حق المجتمع.
وقررت جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعة بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.
وقررت جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعة بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا