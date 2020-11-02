عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

Advertisements

ألقت قوات الأمن القبض على طفل المرور صاحب واقعة التعدي على أمين شرطة بالمرور بسبب فيديو جديد نشره عقب إخلاء سبيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و4 أصدقائه يتنمرون فيه فيه بطريقة وعنف ويقولون فيه: « مش احنا اللي نتحبس واحنا مش زيكو»، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطه للحفاظ على حق المجتمع.





وقررت جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعة بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.



ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.