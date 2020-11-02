تزامناً مع عيد ميلاده.. تعرف على عدد زيجات سامى العدل

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تحل اليوم الثاني من أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامى العدل ، الذى تمتع بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمه فى وجدان الجمهور.



وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" زيجات الفنان سامى العدل وحديثه عن زواجه من ماجدة نور الدين.



تزوج الفنان والمنتج الكبير سامى العدل ثلاث مرات، الأولى من الفنانة عفاف رشاد ثم انفصلا، والثانية كانت من الفنانة نادية شكري، ولديه منها ابنة وحيدة هي "رشا"، والثالثة من الكاتبة والممثلة ماجدة نورالدين ولديه منها أحمد وخالد.



وقبل وفاته تحدث الراحل سامى العدل عن قصة زواجه من ماجدة نور الدين وذلك أثناء استضافته فى برنامج "مصارعة حرة" وقال: "كنت متجوزها زمان، وأنتجت لها فيلم واحد، "الدكتورة منال ترقص" إخراج سعيد مرزوق في التسعينيات، المشكلة إنها كانت خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية وكانت عايزة تمثل وتاخد فرصة وبعد كدا ستنطلق، وعملتها كل اللي نفسها فيه، والفيلم لم يحقق النجاح المرجو منه فقررت تبقى صحفية، ووصلت لنائب رئيس مجلة فنية محترمة جدًا، وشافت نفسها في المنطقة دي شيء جميل، ولكن مفيش واسطة عند الناس في إنه يحب ممثل".



والجدير ذكره أن سامى العدل شارك فى الكثير من الأعمال الفنية منها "حكايات هو وهي، بلاغ للنائب العام، أبرياء في المصيدة، اللص الذي أحبه، أهلا فطوطة، الفجالة، حديث الصباح والمساء، محمود المصري"