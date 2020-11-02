رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته للسودان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته لدولة السودان لبحث أوجه التعاون مع الجانب السودانى الشقيق.

وقد أسفرت المباحثات عن إعداد إطار توافقى تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان والعمل المشترك فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفنى والصناعات العسكرية.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية "الخرطوم "، وإلتقى السيد وزير الدفاع السودانى والسيد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية وناقش الجانبان عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وأكد السيد وزير الدفاع السودانى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات الأمنية التى تواجهها المنطقة، كما أشار السيد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الى أن ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماعات يعتبر نقلة حقيقية فى مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

من جانبه أكد الفريق محمد فريد على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول صياغة إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وأن ما تم الإتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين فى الأمن والإستقرار والتنمية.

حضر المباحثات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

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